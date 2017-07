Daech attaqué dans le triangle frontalier Syrie/Irak/Jordanie

En avant cavaliers du désert baionnettes au canon!!!🎺💥💥💥

Les combattants du Hezbollah d’Irak – Mouvement al-Nujaba – ont lancé une offensive dans le triangle frontalier entre l’Irak, la Syrie et la Jordanie : plusieurs secteurs ont été repris aux terroristes de Daech et l’un des chefs daechistes a été capturé.

Ce triangle stratégique dont le contrôle suscite les plus grandes inquiétudes au sein des états-majors occidental et israélien, s’étend sur une vaste région dans le sud est du désert de Syrie, non loin de Palmyre. Il s’agit d’une zone limitrophe de l’Irak, de la Syrie, de la Jordanie.

Au terme de cette offensive, les trois villages que sont « Om al Rahil », « Abou Khabsha » et « Barakat al Miyah » ont été libérés. Le commandement d’Al Nujaba en Syrie n’a évoqué aucun bilan des pertes mais a confirmé le « succès de l’opération » soldée par l’arrestation d’un « chef daechiste ».

Depuis que les forces de Mobilisation populaire d’Irak, les Hachd al-Chaabi, ont atteint les frontières avec la Syrie, la sécurité d’une partie de ces frontières est assurée par les combattants du Hezbollah d’Irak. En raison d’une longue présence en Syrie et d’une expérience hors pair en matière de lutte contre les suicidaires, ces combattants sont appelés par le gouvernement syrien à participer activement dans toute opération visant à faire face à Daech.

parstoday.com

à suivre, les américains sont dans cette région de At Tanf