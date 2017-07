Chef du bataillon des #Chrétiens,Hachd d’Irak: l’Iran nous a soutenu qd les USA se sont désistés

Notre devoir en tant qu’Irakiens est de la remercier et d’exprimer notre gratitude envers l’Iran ✝️

Le commandant en chef du bataillon des Masihiyiines ou des Chrétiens, qui combat sous la bannière de la brigade des Hachd al-Chaabi, Ryan Salem alKaldani, a affirmé que « la libération de l’Irak s’est réalisée grâce aux mains irakiennes » soulignant qu »aucune base américaine ne sera présente en Irak après l’échec des USA à offrir leur aide aux Irakiens et ce, contrairement à la République islamique iranienne, qui a soutenu les Irakiens moralement et militairement » selon l’agence d’informations iraniennes Tasnim.

M.alKaldani a affirmé que « les frères de la République islamique d’Iran ont répondu à l’appel du gouvernement irakien et lui ont fourni tout le soutien moral et militaire . Ils ont envoyé des conseillers militaires, dirigés par le moujahed Qassem Soleimani. Ce dernier a énormément contribué à la formation des Irakiens et il était toujours présent à la première ligne de front, offrant son expérience militaire au hachd al-Chaabi ».

Et de poursuivre: »les Irakiens n’oublieront pas la République islamique d’Iran qui a offert toutes formes de soutien et qui a perdu un certain nombre de martyrs dans les territoires irakiens », soulignant que « notre devoir en tant qu’Irakiens est de la remercier et d’exprimer notre gratitude envers l’Iran ».

« Les victoires remportées par les forces armées irakiennes et par celle des hachd alChaabi reflètent une image très positive du peuple irakien , elle prouve que ce peuple est capables de libérer et de résister, et aussi elle adresse un message à certains pays hostiles à l’Irak et à d’autres qui veulent construire des bases en Irak à savoir: les hachd et les forces irakienens n’ont besoin de personne. Ces forces ont réussi à éliminer une des plus puissante organisation terroriste soit Daesh à Mossoul » a-t-il indiqué.

Il a ajouté que « ces pays veulent que l’Irak soit faible, mais les Irakiens ont prouvé qu’ils étaient capables avec leurs enfants et leurs femmes à libérer de vastes zones du territoire irakien ».

Et de conclure : »les troupes américaines n’ont pu libérer un pouce du territoire irakien, au contraire, l’alliance US avait un impact négatif sur les forces du Hachd dans certains cas. Seuls les Irakiens ont libéré leur territoire, sachant que le gouvernement irakien a demandé aux USA de les soutenir quand Daesh a occupé Mossoul et un certain nombre de provinces, mais les USA n’ont fourni aucune aide à l’époque ».

