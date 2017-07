Syrie :Forces spéciales russes aident l’armée syrienne dans la guerre contre le terrorisme

Bravo Russie 🇸🇾🇷🇺💐🍻

TEHERAN, Fars News Agency – Des sources sur le terrain ont rapporté que les forces spéciales de l’armée russe ont aidé les troupes de l’armée syrienne dans la lutte contre les terroristes de Deach dans la Badiyeh (Badia, désert) en Syrie centrale.

Les sources ont déclaré qu’un grand nombre de forces terrestres russes ont participé à des opérations anti-Deach dans différentes parties de la Syrie, y compris dans la Badia dans la partie centrale du pays battu par la guerre.

Selon les rapports, les rôles les plus importants des forces spéciales russes en Syrie sont la reconnaissance tactique, le contrôle aérien avancé, le soutien contre le feu léger (p. Ex. Les tireurs d’élite, les équipes de missiles guidés antichar et les détachements de mortier) et le conseil opérationnel.

Un journal tabloïd a révélé à la mi-mars que les unités militaires spéciales de la Russie ont participé à l’opération de libération de l’ancienne ville de Palmyre (Tadmur) aux côtés de l’armée syrienne.

Le journal de langue russe Komsomolskaya Pravda a publié des images de forces spéciales russes dans la ville de Palmyre, en écrivant que les forces spéciales de l’armée russe étaient des snipers qualifiés qui ont tué un grand nombre de commandants de Deach jusqu’à présent.

« Les forces spéciales russes ont aidé les pilotes russes à atteindre les positions d’observations de Deach dans les hauteurs près de Palmyre plus précisément en les surveillant et en leur fournissant des informations », a ajouté le journal.

Komsomolskaya Pravda a également déclaré que les troupes spéciales russes qui étaient équipées des armes, des équipements et des technologies modernes de pointe ont joué un rôle important dans la reprise de Palmyre en soutenant les troupes de l’armée syrienne.

Il a réitéré que les troupes spéciales russes dont les visages étaient couverts et leurs noms n’étaient pas révélés effectuent leur opération militaire sous une opération de premier ordre.

Les forces spéciales russes, soutenues par l’armée de l’air de la Fédération de Russie, ont également participé aux récentes opérations militaires dans l’est de Hama contre le groupe de Deach pour récupérer Aqayrabat comme base principale de Deach dans la province qui a été utilisée par les terroristes pour attaquer les positions de l’armée syrienne dans la ville De Salamiyah.

De plus, des sources militaires ont révélé au début de mai que les troupes de l’armée syrienne ainsi que les forces spéciales russes se préparaient à mener une opération conjointe contre Deach à Deir Ezzor pour lever le siège sur la ville et l’aéroport.

Des sources militaires syriennes ont révélé à la fin du mois d’avril que Moscou a informé Damas de sa préparation à envoyer des troupes terrestres en Syrie.

Al-Hadath a cité les sources disant que la Russie a annoncé que, dans le cas de la demande de l’armée syrienne, elle était prête à envoyer des forces terrestres en Syrie.

Les sources ont ajouté que des forces russes spéciales étaient disposées à être déployées dans des régions où les groupes terroristes connaissaient le plus de pressions.

La chaîne de télévision russe VGTRK a publié une vidéo à la mi-décembre 2016 montrant les forces d’opérations spéciales du ministère de la Défense (SOF) en guerre en Syrie.

La vidéo publiée par la chaîne de télévision VGTRK de l’État était en fait une interview avec l’un des officiers de SOF, qui est rentré à la maison après avoir effectué sa mission en Syrie.

Selon le rapport, la vidéo a montré des scènes de guerre en Syrie, mais n’a pas mentionné l’emplacement et l’heure de l’opération SOF.

Dans certaines parties de la vidéo, un groupe de SOF tournait sur des groupes terroristes dans différentes régions (en Syrie).

La Russie a commencé une opération aérienne contre les terroristes en Syrie depuis septembre 2015 à la demande du président syrien Bashar Assad.

Le 30 septembre 2015, des bombardiers russes ont mené leurs premières frappes contre des cibles terroristes en Syrie, atteignant les positions de Deach à proximité des villes de Homs et Hama.

Bien que la Russie ait anéanti des dizaines de milliers de terroristes en Syrie, le pays a également subi des pertes militaires.

L’armée russe a déclaré à la fin de 2016 que les avions de guerre de la Forces aérospatiales ont mené 71 000 vols aériens et ont tué au moins 35 000 terroristes depuis le début de la campagne antiterroriste en Syrie.

« Depuis le début de l’opération, les avions russes ont mené 17 800 sorties, ont lancé 71 000 grèves sur l’infrastructure des terroristes, éliminant 725 camps d’entraînement, 405 plantes produisant des munitions, 1 500 pièces d’équipement militaire de terroristes, 35 000 militants, dont 204 commandants de terrain » Le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu a déclaré.

Shoigu a également ajouté que les forces aérospatiales russes ont détruit plus de 700 camps d’entrainement terroriste en Syrie lors de leur campagne.

L’état-major général russe a également déclaré avril 2017 qu’une analyse a montré que les forces aérosptiales russes ont mené quatre fois plus d’attaques aériennes que la coalition dirigée par les États-Unis malgré un nombre d’avions moins élevé.

« L’analyse comparative des résultats des activités par les avions russes et l’avion de la coalition internationale en Syrie montre qu’avec beaucoup moins d’avions, les forces aérospatiales russes ont effectué trois fois plus de sorties de combat et ont fait quatre fois plus de missiles et de bombes », chef de la Le chef général de l’opération, le colonel Sergei Rudskoi, a déclaré.

Rudskoi ajouté que « le nombre de terroristes a diminué, ce qui nous a permis de retirer près de la moitié des avions de la base aérienne de Hmeimim.«

En Mars 2016, la plus grande partie de l’effectif russe, les forces aériennes ont quitté la Syrie, conformément à la décision du Président russe, Vladimir Poutine, après le succès des tâches exécutées.

en.farsnews.com

Désert syrien Badia

Adaptation Yandex

Sud de Hama en direction de Resafa, l’armée libère 15 villages