Syrie : Damas: les terroristes bientôt encerclés

125 éléments des groupes terroristes Jaïch al-Soud, Ahmad al-Abdou, Jaïch al-Ashaer et Maqawir al-Thoura, soutenus par la Coalition US, ont été tués ou blessés. Un leader tué, Wael Adnan al-Dalati

Depuis hier après-midi, les forces de l’armée syrienne et les combattants du front de la Résistance ont commencé des opérations pour nettoyer les régions occupées du nord-est de la province de Soueïda et du sud-ouest de la province de Damas.

Premier axe : depuis la région stratégique de Tal Dekouh, les positions terroristes ont été ciblées et après de lourds combats, les régions de Raqila, d’al-Baqar, de Kharba al-Mabashi, d’al-Karae ainsi que les hauteurs de Makhoul ont été nettoyées.

Deuxième axe : depuis le sud de l’aéroport d’al-Sis, ont été récupérées les régions de Bar Makhoul, de la montagne al-Sis et les zones désertiques entre le barrage Risha et la montagne al-Sis. L’avancée sur ce front a permis d’encercler les terroristes.

Troisième axe : au nord-est de la province de Soueïda, les régions de Deir al-Nasrani et d’Ashhib et les hauteurs d’Ashhib, Muftarah, Shanwan, Saquia, al-Qasr, Banat, Kharba Saad, Saad, Rasm Assaf, Alian et al-Safr ont été nettoyées du joug des terroristes.

125 éléments des groupes terroristes Jaïch al-Soud, Ahmad al-Abdou, Jaïch al-Ashaer et Maqawir al-Thoura, groupes soutenus directement par l’administration américaine, ont été tués ou blessés dans ces affrontements.

Parmi les terroristes tués, il y a un des leaders du groupe Ahmad al-Abdou, à savoir Wael Adnan al-Dalati.

Au nord-est de la province de Soueïda et au sud-ouest de la province de Damas, les forces de l’armée syrienne et les combattants du front de la Résistance ont réussi à libérer plus de 350 km² de la présence des éléments terroristes.

Selon Mashregh, si les forces syriennes arrivent à atteindre la région d’al-Rahba depuis le front sud des hauteurs d’al-Sis, alors les terroristes seront complètement encerclés au nord-est de Soueïda et au sud-ouest de Damas.

Par ailleurs, seuls 7 % de la superficie de la province de Soueïda restent sous le contrôle des terroristes.

Ces opérations surprises ont permis aussi de garantir de manière complète la sécurité de l’aéroport stratégique d’al-Khalkhala au nord de la province de Soueïda. Le rêve des terroristes d’établir une jonction entre les régions occupées des provinces de Deraa, de Damas et de Soueïda s’est ainsi envolé.

presstv.ir