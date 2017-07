Alerte Syrie : Neutralisation de nombreux terroristes de “Daech” à Deir Ezzor

# Alerte L’Armée de l’air irakienne frappe Deach à l’intérieur de la Syrie, Dier Ezzor

Deir Ezzor/ Des unités de l’armée arabe syrienne opérant à Deir Ezzor ont abattu de nombreux terroristes de “Daech”, alors que des sources civiles ont affirmé que plusieurs chefs du réseau terroriste “Daech” avaient pris la fuite après les lourdes pertes qu’ils ont subies pendant les dernières jours.

Le correspondant de SANA a fait savoir que des unités de l’armée avaient tué et blessé de nombreux terroristes de “Daech” dans des accrochages sur les deux axes sud et ouest de la ville de Deir Ezzor et dans la périphérie de l’aéroport militaire.

Le correspondant de SANA a précisé que l’armée de l’air avait mené des raids intensifs sur les caches des terroristes de “Daech” à Husseiniya, Bgheiliya, Panorama, Hathla, Maarat et Mazloum et leur avaient infligé de lourdes pertes.

sana.sy

#BREAKING Armée de l’air irakienne frappe ISIS cibles à l’intérieur de #Syria près de #DeirEzzor, avec l’approbation de gouvernement syrien quelqu’un d’autre veut bombarder ISIS ? appliquer

