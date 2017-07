Trump défie Poutine?

Le président Trump attache le changement de cap actuel de Washington vis-à-vis de Moscou au dénouement des deux conflits en Syrie et en Ukraine.

Selon l’agence d’information iranienne Tasnim, citant Ria Novosti, le président américain Donald Trump a écrit dimanche soir 9 juillet sur son compte Twitter concernant sa première rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine au cours de laquelle les deux hommes d’État avaient échangé divers propos sur les questions concernant les accusations d’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine, le cessez-le-feu dans certaines parties de la Syrie et la création d’une entité de lutte contre le cyber-espionnage.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn’t mean I think it can happen. It can’t-but a ceasefire can,& did!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 juillet 2017