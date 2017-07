Syrie : opération al-Fajr, étape 2

Opération al-Fajr, l’Aube par la nuit qui s’écoule!

L’armée syrienne lance la deuxième étape de la grande opération al-Fajr dans le désert de Syrie.

L’armée syrienne et les forces de la Résistance ont lancé ce lundi 10 juillet, la deuxième phase de l’opération al-Fajr dans le désert syrien, opération lancée il y a plus de deux mois, dans le Rif de Homs.

Selon l’agence de presse iranienne Fars News qui cite la chaîne Al-Manar, les forces de l’armée syrienne et de la Résistance viennent d’entamer la seconde étape de cette opération au sud de l’axe reliant l’aéroport militaire d’al-Sin à Zaza, dans le Rif-Est de Damas.

La chaîne Al-Alam al-Harbi a rapporté que les forces syriennes avaient réussi à avancer, depuis les hauteurs de Tal Dakou, en direction des hauteurs de Tal Roghila, de Tal al-Baqar et de Tal al-Assaf, ainsi que vers les régions de Kharbat al-Ambachi et d’al-Kara’a.

L’armée syrienne a également libéré des zones au sud de l’aéroport militaire al-Sin, dont Jabal Makhoul, Be’r Makhoul et Jabal al-Sin.

Au cours de la première étape de l’opération al-Fajr, les forces syriennes avaient annoncé que leur objectif consistait à chasser le groupe terroriste Daech de la région désertique de l’Est syrien et de reprendre le contrôle de cette zone.

L’opération al-Fajr constitue la plus grande opération anti-Daech menée depuis 2011 en Syrie ; l’armée syrienne et ses alliés ayant déjà réussi à détruire les potentialités défensives et offensives des daechistes dans le centre et le sud-est de la Syrie.

presstv.ir