Mossoul : victoire finale

Le Premier ministre irakien al-Abadi a annoncé la victoire à Mossoul 🇮🇶💐

Depuis la cellule des opérations de Mossoul, Haïdar al-Abadi vient d’annoncer la victoire finale des Forces irakiennes sur le groupe terroriste Daech dans la ville irakienne de Mossoul.

Il avait déclaré aussi il y a peu que cette victoire était celle de tout le pays après neuf mois d’intenses batailles dans la deuxième plus grande ville de l’Irak.

« Notre victoire aujourd’hui est une victoire sur la brutalité et le terrorisme, et j’annonce aujourd’hui au monde entier la fin, l’échec et l’effondrement de l’Etat terroriste fictif de Daech », a déclaré le Premier ministre, qui s’exprimait depuis l’ouest de Mossoul.

M. Abadi a également affirmé que les priorités de son gouvernement étaient désormais la « stabilité et la reconstruction ».

Les forces chargées de la lutte contre le terrorisme en Irak ont annoncé aussi que les opérations de Mossoul se consacreront désormais à la poursuite des éléments terroristes cachés dans la ville.

presstv.ir

