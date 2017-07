Syrie :L’armée reprend le contrôle de la station de gaz al-Hil dans la banlieue de Homs

à Deir Ezzor, l’armée a tué plusieurs terroristes, dont deux chefs, dénommés «Abou Qaaqaa al-Albani» et «Safwan al-Yassine»

Gouvernorats / Des unités de l’armée arabe syrienne ont repris le contrôle de la station de gaz al-Hil au sud de la localité de Sokhna dans la banlieue est de Homs, neutralisé des terroristes du réseau « Daech » et détruit leurs armes et munitions.

Une source militaire a affirmé à SANA que les sapeurs avaient, immédiatement, désamorcé les engins explosifs et les mines que les terroristes de « Daech » avaient plantés dans la station.

A Deir Ezzor, des unités de l’armée, soutenues par les avions de combat, ont détruit un mortier et 4 véhicules du réseau terroriste «Daech ».

Le correspondant de Sana dans la ville a précisé qu’une unité de l’armée avait bombardé des repaires du réseau terroriste à Hweijat Saker dans les périphéries est de la ville et détruit un mortier.

Il a ajouté que l’armée de l’air avait aussi porté des frappes intensives aux regroupements des terroristes de «Daech» sur l’autoroute Raqqa-Deir Ezzor et détruit 4 véhicules dotés de mitrailleuses lourdes.

Dans des opérations de l’armée contre les positions des terroristes de «Daech» dans la ville de Mohassan à l’est de Deir Ezzor, l’armée a tué plusieurs terroristes, dont deux chefs, dénommés « Abou Qaaqaa al-Albani » et « Safwan al-Yassine ».

Le correspondant a souligné que les unités de l’armée opérant dans la partie sud-ouest de la ville s’étaient accroché avec des groupes terroristes de «Daech» à Bgheiliyah, aux alentours de la régiment « 137 », dans la périphérie du Panorama, à Maqaber, et avaient tué et blessé de nombreux terroristes.

Dans la banlieue est de Soueidaa, des unités de l’armée, en collaboration avec les alliés, ont repris le contrôle de plusieurs localités, villages, collines et points dans cette zone, après y avoir éliminé de nombreux terroristes du réseau «Daech», selon une source militaire qui s’exprimait à SANA.

La source a indiqué que ces zones sont : Deir Nasrani, Rajm al-Baqar, les collines de Salman et Fadiyene, Tell Asfar, Achihab, les collines de Achihab au nord et sud al-Meftra, Tell Meftra, Chanwan, Saqia, Qasr, Tell Banat Baer, Kheret Saad et Tell Saad.

Dans la banlieue de Damas, l’armée de l’air a mené des raids sur les rassemblements et les QG du réseau terroriste du « Front Nosra » dans la zone montagneuse de Fleitta dans le Qalamoun ouest.

Le correspondant de SANA dans la banlieue de Damas a fait savoir que les raids s’étaient soldés par la destruction d’un dépôt de munitions et par l’élimination de nombreux terroristes.

Bulletin français

sana.sy