Syrie :L’armée reprend le contrôle de nombreuses collines dans la banlieue est de Homs

Gouvernorats / Une source militaire a fait savoir que des unités de l’armée arabe syrienne avaient repris le contrôle de nombreux collines et points stratégiques dans le désert de Homs après avoir infligé aux terroristes du réseau « Daech » de lourdes pertes.

Dans une déclaration à SANA, la source a affirmé que des unités de l’armée, en collaboration avec les forces alliées, avaient poursuivi la traque des terroristes du réseau « Daech » au nord-est de Jbab Hamad dans la banlieue est de Homs, et elles s’étaient emparées des collines donnant sur le village de Bgheiliya.

En outre, des unités de l’armée ont mené des opérations dans le désert, repris le contrôle de nombreux collines et points dans le mont de Qalilat au nord-ouest du gisement de Heil, et éliminé de nombreux terroristes.

La source a ajouté que des unités de l’armée avaient repoussé une attaque menée par des groupes du réseau « Daech » contre des points de contrôle militaires dans la banlieue est de Homs et éliminé des dizaines de leurs éléments.

Le correspondant de SANA a fait savoir que des unités de l’armée, en collaboration avec les groupes de la défense populaires, s’étaient accrochées avec des groupes terroristes affiliés au réseau «Daech» qui ont attaqué des points de contrôle militaires dans la périphérie du village de Maksar Hissane.

«Les accrochages se sont soldés par la neutralisation de plus de 40 terroristes de «Daech»», a dit le correspondant.

Dans la banlieue sud de Hama, une unité de l’armée a repoussé une attaque des terroristes du réseau «Front Nosra» contre la centrale de la génération de l’électricité de Zara.

Une source militaire a indiqué à SANA qu’une unité avait tué et blessé de nombreux terroristes du «Front Nosra» qui ont attaqué une attaque contre la centrale de la génération de l’électricité de Zara à partir de la localité de Hurrebnafsah au sud de la ville de Hama et détruit leurs armes et munitions.

A Deir Ezzor, le correspondant de SANA a fait noter que l’armée de l’air et l’artillerie avaient détruit des véhicules des terroristes de « Daech » dans des frappes contre leurs rassemblements dans les quartiers de Khassarat, Kanamat, Oumal, dans la périphérie de Mattar, et dans les deux zones de Maqaber, Panorama, Ma’bar Houeiqa, les villages de Bgheiliya, Safira Tahtani, Husseiniya, Boulil, et dans la ville de Mouhassan.

Le correspondant de SANA a ajouté que des unités de l’armée se trouvant tout au long de Sarir Nahri avaient éliminé des groupes terroristes affiliés au réseau « Daech » qui avaient attaqué des points de contrôle militaires en direction de l’hôpital de cardiologie et de l’hôtel de Furat al-Cham.

Bulletin français

Vidéo d’hier, la prise de Jbab Hamad à l’Est de Homs