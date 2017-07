@romandie, la République 🇫🇷 n’est pas à vendre! @csaudiovisuel @Elysee

Le peuple, nous, est généreux, mais, ne pas marcher sur nos les plates-bandes!

IntropaJacques

Y a des des gens qui disent, hop’hop’, et ils disent que la presse de Romandie fait parti du pouvoir, hop’hop’. Et voilà , c’est parti la romance, et ils voudraient danser, piller la pensée de nos vivants, même pas mort, hop’hop’… Pardon les gars, oui, aussi les filles! Pardon les filles! hop’hop’.. Allez, on danse! hop’hop’! Yandex 👾🤢👽

La conscience est la capacité de se percevoir, s’identifier, de penser et de se comporter de manière adaptée. Elle est ce que l’on sent et ce que l’on sait de soi, d’autrui et du monde. En ce sens, elle englobe l’appréhension subjective de nos expériences et la perception objective de la réalité. Par elle, enfin, nous est donnée la capacité d’agir sur nous-même pour nous transformer. psychologies.com

Adaptation Yandex