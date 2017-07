Accord US/Russie: les concessions faites à la Résistance?

Cette trêve prévoit qu’Assad resterait comme président! Parbleu! Dis-donc! Je veux, mon neveu!📢Hooo!

L’accord russo-américain sur la trêve dans le sud de la Syrie n’est pas du goût d’Israël, même si Fox News affirme que ce nouvel accord irait dans les intérêts de la Jordanie et d’Israël.

Debka, site proche des milieux du renseignement de l’armée israélienne revient sur la trêve négociée entre Américains et Russes dans le sud de la Syrie, région limitrophe de la Jordanie et d’Israël et écrit : » il s’agit de l’un des événements majeurs de ces six dernières années en Syrie, événement qui pourrait peut-être ramener calme et sécurité aux frontières et pourtant l’ombre de l’Iran est bien présent. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a contacté le ministre russe de la Défense pour lui donner son feu vert au sujet du cessez-le-feu dans le sud-ouest de la Syrie ».

Le site prétend ensuite : » cette trêve permettra à l’Iran d’élargir son contrôle militaire dans d’autres régions syriennes, régions qui pourraient mieux assurer les intérêts de l’Iran ». Debka affirme que la trêve pourrait confirmer le grand « gain militaire » de l’Iran sur le front de l’Est syrien, c’est-à-dire » le contrôle des frontières syro-irakiennes qui facilite tout transite entre l’Irak et la Syrie ».

L’analyse du site israélien se complète en effet par un article du journal prosaoudien Al Hayat. Daté du lendemain de la rencontre du vendredi de Poutine avec son homologue américain, l’article fait état du cessez-le-feu décidé dans le sud de la Syrie avec en toile de fond » un partage du contrôle sécuritaire, militaire, politique » des frontières syriennes.

» Cette trêve prévoit qu’Assad resterait comme président, affirme le journal qui dit détenir des informations sur la « gestion des régions frontalières syro-jrdaniennes » : « suivant l’accord américano-russe, le contrôle des frontières syro-jordaniennes reviendrait à Damas pour que l’État syrien puisse en tirer des gains économiques (la région regorge de réserves pétrogazières, NDLR ), poursuit Al Hayat qui revient ensuite sur la situation aux frontières syro-israéliennes. Quant à la frontière syro-israélienne, la situation est plus compliquée, car Israël veut voir le Hezbollah s’éloigner de cette région, exigence qui n’est pas forcément celle des États-Unis. À vrai dire, Washington n’a aucun problème à ce que la Russie ou l’État syrien soient présents sur les frontières avec Israël. Ce qui revient à donner l’aval à une présence militaire iranienne et du Hezbollah dans le sud ».

Al Hayat relève ensuite d’autres concessions faites par les États-Unis à l’État syrien dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu dans le sud : » Quant à la bataille très importante de Deir ez-Zor, les Américains ont l’air de vouloir l’abandonner au régime Assad. Ni le secrétaire d’État ni son collègue de la Défense n’ont un problème avec une présence syrienne à Deir ez-Zor. » Le journal ajoute sans préciser ses sources : « Mais les Américains aimeraient préserver le contrôle de Raqqa, de l’Euphrate, de Kobané et de Tall Abyaz par les Kurdes interposés, ce qui ne va pas non plus plaire à la Turquie. »

parstoday.com