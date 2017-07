Syrie, Ministère de la Défense, Reprise de la ville de gebab Hamad, Homs-Est

Lors d’une opération, l’armée syrienne a réussi à libérer une localité dans le Rif-Est de la province de Homs.

Alors que les combats se poursuivent toujours dans la banlieue de Homs, une source militaire syrienne a fait état de la libération du quartier « Jebab Hamad », situé à 12 km du nord de la région al-Tababir. Selon cette même source, un certain nombre des terroristes de Daech ont été tués dans cette opération.

Les corps de génie militaire de l’armée syrienne sont actuellement en train de déminer la région des bombes déposées par les terroristes de Daech.

Les forces de l’armée syrienne et ses alliés ont récemment repris des mains des terroristes, le champ pétrolier d’Arak et les collines avoisinants dans cette région.

Le champ pétrolier d’Arak était la dernière réserve pétrolière sous le contrôle de Daech en Syrie. Avec la reprise de ce champ, les troupes syriennes avancent désormais vers As-Sukhnah, dernier bastion de Daech à Homs.

Les terroristes s’entretuent

Les tensions au sein des terroristes sont montées d’un cran à Idlib, les camps adverses se livrant à des arrestations et même des exécutions sommaires. Le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham a soudainement pris vendredi une colline dans le nord d’Idlib, près de la frontière turque, et l’a fortifié avec des chars et des armes lourdes. La colline était pourtant sous l’emprise d’Ahrar Al-Sham dans la région de Bab Al-Hawa.

استعادة السيطرة على بلدة جباب حمد شمال أم التبابير ب 12 كم بريف حمص الشرقيhttps://t.co/YgCb2Utfc1 pic.twitter.com/8pS0P8yRJw — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) 8 juillet 2017

