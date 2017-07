Donald et moi, nous avons beaucoup apprécié notre visite à # Varsovie & # Hambourg. Beaucoup de travail a été accompli, amitiés à l’Amérique! 🇺🇸

.@potus & I enjoyed our visits to #Warsaw & #Hamburg. A lot of work was accomplished, friendships made. Headed home! 🇺🇸 pic.twitter.com/wJOCMMPdD0

— Melania Trump (@FLOTUS) 8 juillet 2017