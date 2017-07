Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump au sommet du G20

🇺🇸🇷🇺 Hello Yankee! Hello camarade Soviet! Ça commence bien l’entretien! HaHaHa! 🤣

Président des États-Unis d’Amérique Donald Trump: Merci beaucoup. Nous l’apprécions.

Le président Poutine et moi avons discuté de diverses choses, et je pense que ça va très bien. Nous avons eu des entretiens très, très bons. Nous allons discuter maintenant et, évidemment, cela se poursuivra. Mais nous attendons beaucoup de choses très positives pour la Russie, pour les États-Unis et pour le monde. Et c’est un honneur d’être avec vous. Je vous remercie.

Président de la Russie Vladimir Poutine: Monsieur le Président,

Nous avons parlé à plusieurs reprises au sujet de questions vitales bilatérales et internationales, mais, bien sûr, les conversations téléphoniques ne suffisent pas.

Si nous voulons trouver des solutions positives aux problèmes bilatéraux et aux problèmes internationaux les plus importants et urgents, ces réunions en personne sont essentielles.

Je suis très heureux de vous rencontrer, Monsieur le Président. J’espère, comme vous l’avez dit, que notre réunion produira des résultats positifs.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

#Hamburg: Meeting with US President Donald Trump on the sidelines of the #G20 Summit https://t.co/bvCFyCEfWR pic.twitter.com/FIpaVQgpVY — President of Russia (@KremlinRussia_E) 7 juillet 2017

G20 : Deux heures et demie de discussions entre Trump et Poutine https://t.co/2qBQI1Ue5s#Amérique_et_Europe pic.twitter.com/D1kHcVmZ9N — Almanarnews French (@almanarFrench) 7 juillet 2017