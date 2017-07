Sur directives du président al-Assad, le général Ayoub inspecte les unités de l’armée

Même en guerre, les cours continuent, Mme. Assad et les élèves de l’enseignement secondaire

Le général Ayoub inspecte les unités de l’armée opérant dans les banlieues d’Alep, Raqqa et Hama.

Damas / Sur directives du président Bachar al-Assad, Commandant en chef de l’armée et des forces armées, le général Ali Abdullah Ayoub, chef d’état-major de l’armée a inspecté les unités de l’armée opérant dans la banlieue ouest de Raqqa, la banlieue est d’Alep et Hama.

Lors de sa tournée, le général Ayoub s’est informé des combats menés dans le désert et de l’ampleur des succès réalisés par les forces armées dans leur guerre contre le réseau terroriste « Daech ».

La tournée du général Ayoub a englobé le gisement pétrolier de Thawra et la station de pompage de Babiri, où il a pris connaissance de l’ampleur du sabotage dû au réseau terroriste « Daech », y rencontrant un certain nombre de soldats et de techniciens concernés par la réhabilitation de ces établissements.

Le général Ayoub a aussi visité des positions militaires, où il a rencontré les soldats et leur a transmis l’appréciation du président al-Assad de leur héroïsme, mettant en exergue leur moral et leur détermination à éradiquer le terrorisme.

Le général Ayoub a écouté des commandants sur le terrain une explication détaillée sur la nature des missions de combat, exécutées par les forces armées, soulignant que le plan terroriste se détériore grâce à la fermeté du peuple syrien et à son soutien à sa direction courageuse sous la direction du président al-Assad.

« Nous sommes déterminés, aux côtés de nos amis et nos alliés, à poursuivre la guerre contre le terrorisme et à stabiliser tous les territoires de la République arabe syrienne » , a-t-il dit.

A signaler que le général Ayoub avait été accompagné d’un certain nombre d’officiers du Commandement général de l’armée et des forces armées.

A.Chatta

sana.sy

Même en guerre, les cours continuent, Mme. Assad et les élèves de l’enseignement secondaire.

بعد استقبالها أوائل التعليم الأساسي قبل أيام.. السيدة #أسماء_الأسد تستقبل الطلاب الأوائل بشهادة التعليم الثانوي على مستوى #سورية للعام 2017. pic.twitter.com/afGHKLYkHs — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 6 juillet 2017