Poutine : J’ai examiné avec Trump la crise en Syrie

Lavrov : La Russie et les Etats-Unis sont d’accord sur l’intégrité territoriale de la Syrie

Hambourg / Le président russe, Vladimir Poutine, a examiné avec son homologue américain, Donald Trump, en marge du sommet du G 20 dans la ville allemande, Hambourg, les deux crises en Syrie et en Ukraine.

Au début de sa rencontre avec le Premier ministre japonais, le président Poutine a indiqué qu’il avait discuté avec Trump des deux crises en Syrie et en Ukraine, ainsi que de la lutte contre le terrorisme.

Lavrov : La Russie et les Etats-Unis sont d’accord sur l’intégrité territoriale de la Syrie

Le ministre russe des AE, Sergueï Lavrov, a assuré que la Russie et les Etats-Unis sont d’accord sur l’intégrité territoriale de la Syrie.

Dans une conférence de presse qu’il a tenue à l’issue de la réunion qui avait rassemblé les deux présidents, russe et américain, en marge du sommet du G 20, Lavrov a fait noter que les experts russes, américains et jordaniens s’étaient mis d’accord aujourd’hui sur la création des zones de désescalade à Daraa, Quneitra et Soueidaa.

Il a souligné l’application de la cessation des hostilités dans les zones mentionnées à partir du 9 juillet en cours (Heure de Damas ).

A.Chatta

sana.sy