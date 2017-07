Poutine annonce son ordre du jour pour le G20

Trump Vs Poutine : qui aura le dessus?

Libre-échange, finances, climat… À l’occasion du G20 qui ouvre ses portes ce vendredi à Hambourg, Vladimir Poutine a détaillé les sujets que Moscou envisage de mettre en avant lors des discussions.

Le programme des représentants des 19 pays les plus riches de la planète et de l’Union européenne, réunis ce vendredi à Hambourg s’annonce chargée. De multiples sujets, dont le climat et le commerce, suscitent ces derniers mois de fortes tensions. Dans cette optique, Vladimir Poutine a affirmé qu’il tiendrait à attirer l’attention de ses homologues sur les échanges internationaux, soulignant son attitude hostile envers le protectionnisme de plus en plus présent dans le commerce.

«Nous sommes opposés au protectionnisme qui va croissant dans le monde. Le commerce illégal et les restrictions financières aux implications politiques visent en réalité à éliminer les concurrents et mènent à la réduction des contacts d’affaires ainsi que la perte de confiance entre les acteurs économiques, déchirant ainsi le tissu de l’économie mondiale», a estimé le Président russe.

Dans ce contexte, a-t-il assuré, le G20 devait défendre les principes inscrits dans la charte de l’Organisation mondiale du commerce (OMC): économie ouverte, égalitaire et mutuellement avantageuse.

Évoquant un autre axe important de l’activité du G20, à savoir le perfectionnement du système financier international, Vladimir Poutine a tenu à souligner que ce dernier devait servir les intérêts de toutes les économies du monde, y compris celles qui sont en voie de développement. Un objectif qu’il est possible d’atteindre, selon le Président russe, au moyen d’une réforme du Fond monétaire international (FMI).

Mais outre le commerce et les finances, à Hambourg, le chef d’État russe envisage d’accorder une attention particulière aux questions énergétiques et au climat. En tant qu’important fournisseur d’énergie sur le marché international, la Russie «compte participer à côté d’autres pays à l’harmonisation du marché de l’énergie, la baisse des prix et leur volatilité».

«La Russie considère l’accord de Paris signé en avril dernier comme base légale internationale permettant un travail commun à long terme en matière de règlement climatique», a indiqué M. Poutine.

Abordant également dans son discours la lutte antiterroriste, qui figure parmi les principaux défis de l’actualité, le Président a rappelé l’initiative russe de mettre en place un front commun sous l’égide de l’Onu, afin de coordonner les efforts de la communauté internationale dans ce combat.

