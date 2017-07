Le #Hezbollah défie Israël

il faut faire attention où on pose ses pieds! Ça craint! 🚀💥

Selon le Washington Times cité par DEFA Press, le Hezbollah posséderait 150 000 missiles et roquettes de différentes portées qui peuvent atteindre le territoire israélien.

La puissance de combat du Hezbollah a décuplé depuis 2006 : il possède autant de missiles que de roquettes pouvant prendre pour cible les villes et villages israéliens, s’alarme le journal américain.

Évoquant le soutien de l’Iran au mouvement de résistance libanais, il prétend que « l’Iran prépare un nouveau plan, d’où la construction d’une usine de fabrication de missiles souterraine au Liban ». « La présence du Hezbollah est notable au-delà du sud du Liban, il contrôle le port et l’aéroport de Beyrouth. C’est la plus puissante faction dans le pays », indique-t-il.

Le Hezbollah aurait dissimulé des missiles et des roquettes dans des caches souterraines dans les maisons, les écoles, les hôpitaux et les mosquées. Il préparerait une nouvelle guerre et aurait dressé plusieurs tours de surveillance sur les frontières avec Israël.

Le secrétaire général du Hezbollah, Seyyed Hassan Nasrallah, a menacé, lors d’un discours le mois dernier, d’ouvrir les frontières libanaises à des dizaines de milliers de chiites iraniens, irakiens, yéménites, afghans et pakistanais : l’objectif serait de créer un croissant chiite dans la région, reliant Téhéran à la mer Méditerranée, ajoute le journal.

Faisant allusion au vaste soutien du gouvernement libanais au Hezbollah, le journal appelle à la poursuite des sanctions américaines contre l’Iran pour porter atteinte au Corps des gardiens de la Révolution islamique et renforcer le rôle de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

presstv.ir