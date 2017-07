Syrie :L’armée encercle les terroristes de « Daech » dans le gisement pétrolier de Heil

La traque des terroristes du réseau «Daech» dans le désert syrien, Nord-Est de Palmyre

Gouvernorats / L’armée arabe syrienne, en collaboration avec les alliés, a réalisé une nouvelle progression dans la traque des terroristes du réseau «Daech» au fond du désert syrien dans la banlieue de Palmyre.

Une source militaire a déclaré à SANA que des unités de l’armée avaient accédé à une distance de 1km du gisement pétrolier de Heil et avaient encerclé les caches du réseau terroriste de l’ouest, du sud et du sud-est du gisement.

La source a indiqué que des unités de l’armée avaient repris le contrôle de trois positions importantes à l’est de Jebab Hamad, soulignant la neutralisation de plusieurs terroristes de « Daech » et la destruction de leurs armes, dont des véhicules dotés de mitrailleuses.

A Deir Ezzor, des unités de l’armée arabe syrienne, soutenues par l’armée de l’air, avaient porté des frappes intensives aux regroupements du réseau terroriste «Daech».

Le correspondant de SANA dans la ville a indiqué qu’une unité de l’armée avait détruit un véhicule du réseau terroriste et neutralisé un grand nombre de ses éléments dans le village de Bgheiliya dans la banlieue ouest de la ville.

Il a ajouté que les avions de combat avaient mené plusieurs raids sur les positions des terroristes de «Daech» dans la zone de Tharda, dans le désert de Taïm, dans les quartiers de Rechdiyah, à Hamidiyah, à Hweiqa et à Hweijat Qateh, et dans les villages de Jneina et Bgheiliya et avaient fait des tués et des blessés parmi eux.

Bulletin français

