Président de la Russie Vladimir Poutine: Bonjour camarades

Aujourd’hui, nous organisons une réunion régulière de la Commission de coopération technique militaire avec les États étrangers. Avant de passer à l’ordre du jour, j’aimerais mentionner, ou plus précisément, rappeler un événement qui porte directement sur notre discussion. (…)

J’ai déjà parlé de l’utilisation actuelle des armes russes, en particulier dans la lutte contre les terroristes en République arabe syrienne. Je tiens à remercier le personnel militaire et les concepteurs et développeurs de l’un de nos derniers systèmes de missiles, Kh-101. Ce système de missiles s’est avéré très fiable. C’est en effet l’arme la plus avancée avec une grande précision et capacité, et une portée de 4 500 km, ce qui est assez bon. Une arme de cette classe doit être au centre de notre attention et de l’attention de nos organismes de défense et des entreprises industrielles.

Toutes nos décisions sur les approvisionnements en armes sur les marchés extérieurs sont basées sur la situation internationale actuelle dans diverses régions – afin d’éviter tout déséquilibre et d’éviter une escalade de conflits. Au contraire, nos armes doivent être utilisées pour contenir les conflits aux premiers stades. (…)

