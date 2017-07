Plans secrets des USA en Syrie

Des images satellite attestent de l’implantation d’une nouvelle base militaire américaine près d’al-Tanf, à la frontière du sud de la Syrie avec la Jordanie et l’Irak.

La région d’al-Tanf a été la scène de rares combats entre les forces pro-gouvernementales syriennes et l’armée américaine. Les nouvelles photos satellite montrent que les États-Unis ont transformé une caserne militaire en base près de la frontière syro-jordanienne.

Les États-Unis ont déjà créé plusieurs bases militaires dans le sud de la Syrie, aux frontières avec la Jordanie et l’Irak. Depuis des années, les forces rebelles opposées au gouvernement d’Assad sont entraînées par des officiers américains en Jordanie.

Or, le sud de la Syrie est une région stratégique et les Américains ne devraient pas quitter les lieux même avec la fin de Daech.

Les photos satellite ci-dessus datent du 5 juin 2017.

Cette photo date de 2016 et montre une caserne totalement détruite et abandonnée.

Zoom sur les photos du 5 juin 2017. Création d’une base américaine où sont installés des équipements militaires.

presstv.ir

A look at the geographic location of the air base shows, it was not built to defend SDF-ruled areas from #ISIS and barely from #Assad … pic.twitter.com/KYgroIOskP

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 4 juillet 2017