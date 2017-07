Les terroristes projettent des attaques chimiques en Syrie pour justifier les frappes US

«D’après les informations disponibles, les groupes terroristes syriens projettent des provocations avec utilisation d’agents chimiques toxiques pour justifier les attaques des États-Unis contre les positions des forces gouvernementales syriennes», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe lors d’un point de presse.

Elle a également fait savoir que Daech déplaçait des ateliers et des équipements de production d’agents toxiques depuis Raqqa vers des quartiers de Deir ez-Zor sous son contrôle.

Selon Mme Zakharova, ce transfert des ateliers depuis Raqqa témoigne soit du refus de la coalition dirigée par les États-Unis de voir les faits, soit de sa complicité avec les combattants.

«Daech transfère depuis la ville de Raqqa vers des régions de la province de Deir ez-Zor sous son contrôle des ateliers et des équipements de production de munitions, y compris des munitions chargées d’agents toxiques. Des composantes d’armes chimiques ont été acheminées dans la ville d’Abou-Kamal, limitrophe de l’Irak, le fret ayant été accompagné de plusieurs experts chimistes. Ces derniers travaillent sur la mise en place d’un stock d’agents de combat toxiques», a déclaré la diplomate.

Dans la nuit du 6 au 7 avril, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés depuis deux navires américains en Méditerranée sur la base aérienne syrienne de Shayrat, près de Homs, en réaction à une dispersion chimique à Khan Cheikhoun attribuée par Washington aux forces fidèles à Bachar el-Assad.La semaine dernière, le porte-parole de la présidence américaine Sean Spicer avait affirmé que le gouvernement syrien était en train de préparer une attaque à l’arme chimique, tout en mettant le Président Assad en garde contre le «prix élevé» que paierait son armée en cas d’attaque sur des civils.

La Syrie a alors catégoriquement rejeté les accusations de Washington concernant des préparatifs d’attaque chimique par les forces fidèles à Damas. Selon la partie syrienne, les allégations US sont «sans fondement» et constituent un complot pour justifier une nouvelle agression contre la Syrie.

fr.sputniknews.com

Que transportent les américains dans leurs camions blindés?

#Footage#US army, transporting equipment and ammunition for heavy weapons inside #SDF-held #Raqqa province (probably to the front).#Syria pic.twitter.com/Jk8EQPziJF

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 4 juillet 2017