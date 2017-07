Syrie :Riposte syrienne à toute frappe US?

Damas se prépare à y faire face et à riposter! Peut-être la Russie frappera en premier?

La Syrie s’apprête à riposter à une nouvelle attaque américaine.

Alors que les États-Unis multiplient leurs offensives contre le territoire syrien, Damas se prépare à y faire face et à riposter. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères a d’ailleurs mis en garde les États-Unis contre toute nouvelle agression qui viserait l’armée syrienne allant jusqu’à évoquer une possible riposte aux frappes US.

Fayçal Moqdad conseille à l’administration américaine de « prendre en compte la possibilité d’une riposte syrienne » en cas de nouvelle agression. «Washington doit passer au crible les éventuelles démarches de Damas et de Moscou en réponse à toute nouvelle agression», a-t-il souligné mercredi lors d’une conférence de presse à Damas. Pour M. Moqdad, « l’argument chimique » sans cesse invoqué par les Américains ne tient pas puisque la Syrie « a abandonné l’intégrité de son programme d’armement chimique » et qu’il ne reste aucune substance nocive propre à être utilisée à des fins militaires.

Peu de temps après son investiture, le président américain Donald Trump a ordonné une frappe balistique contre le territoire syrien. Dans la nuit du 6 au 7 avril, 59 missiles de croisière Tomahawk ont été tirés depuis deux navires américains, positionnés en Méditerranée, sur la base aérienne syrienne de Shayraat, près de Homs. Il y a une semaine, le porte-parole de la présidence américaine Sean Spicer avait affirmé que le gouvernement syrien était en train de préparer une attaque à l’arme chimique, tout en mettant le Président Assad en garde contre le «prix élevé» que paierait son armée en cas d’attaque sur des civils.

Les allégations «sans fondement»des États-Unis constituent, selon Damas et ses alliés, un alibi pour justifier une intervention militaire directe des États-Unis en Syrie, où ces derniers se trouvent désormais dans l’impasse. Alors que l’armée syrienne et le Hezbollah continuent à multiplier les gains stratégiques dans le sud et l’est du pays, les Américains cherchent à compromettre ce processus tout en influençant les pourparlers politiques.

parstoday.com

il y a une photo – Tir de missiles iraniens