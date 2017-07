La Russie et la Chine : Respect de la souveraineté de la Syrie

Le patriarche Youssef a exprimé sa confiance en la victoire de la Syrie

Moscou / La Russie et la Chine ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté de la Syrie et d’y résoudre la crise par le biais du dialogue et des moyens politiques et diplomatiques.

Un communiqué russo-chinois conjoint sur la « situation dans le monde », diffusé par le site web de la Présidence russe à l’issue des pourparlers bilatéraux qui avaient réuni, aujourd’hui à Moscou, les deux présidents, russe Vladimir Poutine, et chinois, Xi Jinping, fait savoir que les deux parties insistent sur la nécessité de respecter la souveraineté de la République arabe syrienne, son indépendance et son intégrité territoriale et appellent au règlement de la crise en Syrie par le biais des moyens politiques et diplomatiques et d’un dialogue inter-syrien global sans conditions préalables et sans aucune ingérence étrangère.

Le communiqué assure que la Russie et la Chine condamne vivement l’usage d’armes chimiques n’importe où et par quiconque.

A.Chatta

sana.sy

Vladimir Putin and Xi Jinping made statements for the press on the results of the Russia-China talks https://t.co/JaskOW3Xh4 pic.twitter.com/5bG22qpffB — President of Russia (@KremlinRussia_E) 4 juillet 2017

الوفد البطريركي برئاسة البطريرك يوسف #العبسي عبّروا خلال لقائهم الرئيس #الأسد اليوم عن ثقتهم بانتصار #سورية وبعودة الأمن والسلام إلى ربوعها. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 4 juillet 2017

Le patriarche Youssef a exprimé sa confiance en la victoire de la Syrie, le retour de la paix et de la sécurité dans le pays sana.sy