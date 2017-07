Syrie :L’aviation syrienne élimine des terroristes de Daech, certains de nationalité étrangère

Danse mortelle: les hélicoptères d’attaque Mi-28 et Mi-35 dévastent Deach sur la route de Deir Ezzor

Deir Ezzor / L’armée de l’air syrienne a effectué des raids contre des fortifications et des axes de déplacement des terroristes de «Daech» à Deir Ezzor et à son alentour.

Le correspondant de Sana dans la ville a indiqué que l’aviation de combat avait détruit des fortifications et des véhicules des terroristes dudit réseau et éliminé un certain nombre parmi eux, dont certains de nationalité étrangère, dans des raids menés contre la périphérie de la brigade 137, de Sariyet Juneid, et de la Zone de Karavanat, à Arfi, à Maqabar à Jafra, à Ziraa, au rond-point de Halabiyah, à Husseiniya et à Hweiqa.

Citant des sources civiles, le correspondant a indiqué que 6 terroristes de «Daech» avaient été tués dans l’explosion d’un engin explosif qu’ils préparaient dans l’un de leurs repaires dans la localité de Baqras Foqani dans la zone de Mayadine dans la banlieue est du gouvernorat.

Les sources ont ajouté qu’à la suite de la progression qu’avaient réalisée l’armée arabe syrienne et ses alliées sur le terrain, le réseau terroriste avait transporté ses équipements lourds, ses chars et ses canons de la zone de Hizam Akhdar à l’alentour de la ville de Boukamal vers les quartiers de la ville, et établi des fortifications et des barrages et piégé des rues dans la ville Mayadine.

L.A.

sana.sy

