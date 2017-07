Raids israéliens: Moscou va-t-il répondre?

La Russie y répondra quelques soient les nations qui lui provoquent!

L’expert syrien des questions stratégiques Hassan Hassan affirme que les frappes israéliennes contre le territoire syrien se font en coordination avec les États-Unis et en soutien aux terroristes takfiristes.

Interrogé par Sputnik, l’expert a relevé la simultanéité entre les frappes aériennes israéliennes et « les défaites cumulées » par les terroristes : « Chaque fois que l’armée syrienne fait une nette avancée et réussit à repousser les résidus d’al-Nosra, les chasseurs israéliens prennent pour cible ses positions. En effet, cet état de fait relève de ce que je qualifie de la fin imminente de Daech en Irak et de son encerclement par l’armée syrienne en Syrie. Cette réalité inquiète Israël et menace sa sécurité. D’ailleurs, même les Israéliens le reconnaissent, eux qui ne cessent de regretter la défaite de Daech en Irak et en Syrie. En effet, c’est surtout le renforcement de l’État syrien qui les inquiète. »

M. Hassan est revenu sur la portée des « frappes israéliennes en Syrie » : « Israël cherche à remonter le moral aux terroristes de Daech et du Front al-Nosra tout en sapant le moral des forces syriennes. De surcroît, Israël cherche à faire passer un message à l’Iran et à la Russie comme quoi il est maître de la situation. Israël s’efforce aussi de faire échec aux efforts diplomatiques, d’où la concomitance entre ces frappes et les pourparlers d’Astana et en cela, il agit de la même façon que les États-Unis. »

Mais quelle sera l’éventuelle réponse de Damas aux frappes aériennes d’Israël : « Qu’Israël aille jusqu’à reconduire ces frappes, cela montre qu’il n’a pas pu en tirer les résultats escomptés. Quant à la riposte syrienne, elle pourrait être complexe. Damas devra tout coordonner avec ses alliés et la Russie finira par réagir aux raids israéliens. »

