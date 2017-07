Premières images du tir d’essai réussi du missile balistique #CoreeDuNord #NorthKorea

Pyongyang a diffusé mardi des images du missile balistique intercontinental Hwangson-14, prises lors du tir d’essai réussi.

Selon l’agence sud-coréenne Yonhap, la télévision officielle de la Corée du Nord a diffusé en direct des images dans son annonce de confirmation d’un tir d’essai réussi du missile balistique intercontinental Hwangson-14.

Les images montrent une fusée debout avant de son décollage, qui se trouve à une certaine distance de la plate-forme de lancement mobile à huit essieux. La fusée est entièrement peinte en kaki. Les photos du décollage montrent des nuages de fumée et de poussière gris et bruns sur fond de montagnes.

And here it is: the Hwasong-14 pic.twitter.com/du15E7d6eK — Chad O’Carroll (@chadocl) 4 juillet 2017

En outre, la télévision a diffusé une photo du dirigeant nord-coréen sur le terrain, en train d’applaudir le lancement du Hwangson-14. Ce tir a été réalisé dans la province de Pyongan du Nord située dans le nord-ouest de la Corée du Nord, près de ses frontières Est avec la Chine. Lors de son vol, le missile a atteint une altitude de 2.802 kilomètres et a volé sur 933 kilomètres pendant 39 minutes avant de frapper avec précision son objectif.

Better look at the underside of the Hwasong-14; nice liquid plume visible with four vernier engines–similar to the Hwasong-12. #NorthKorea pic.twitter.com/iriz0Vj3tr — Ankit Panda (@nktpnd) 4 juillet 2017

North Korean missile test pics — once again not launched from a TEL, but remote stand pic.twitter.com/4et2pXs1xN — Chad O’Carroll (@chadocl) 4 juillet 2017

L’annonce officielle a indiqué que le tir du missile balistique «n’a eu aucun impact négatif sur la sécurité des pays voisins». Le missile a volé selon la trajectoire prévue pendant 39 minutes et a frappé la cible fixée dans l’espace aérien au-dessus de la mer du Japon.

Supreme Leader Kim Jong-Un contemplates his mighty and most potent missile. pic.twitter.com/mh2IGRSX4p — DPRK News Service (@DPRK_News) 3 juillet 2017

