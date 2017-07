Vers une confrontation Iran/USA ?

Si nous sommes unis, #EtatsUnis et réseau maléfiques et malignes du sionisme ne peuvent plus prendre les nations dans leur griffe – Guide de la Révolution de l’Iran

« Les citoyens et le Congrès américains doivent être totalement vigilants vis-à-vis d’une éventuelle guerre des États-Unis avec l’Iran, ses dangers et le fait que ce conflit sera en faveur ou au détriment des intérêts des États-Unis », a mis en garde un ancien haut responsable de la CIA.

L’ex-officier de la CIA et analyste à la Brookings Institution, Paul R. Pillar vient de publier un rapport sur le site web britannique, The Truth seeker, dans lequel il fait allusion aux conséquences d’une éventuelle guerre entre les États-Unis et l’Iran.

Le rapport poursuit que désormais, il y a de nombreux lobbys américains qui ont opté pour une approche plus hostile envers l’Iran.

Si nous sommes unis, #EtatsUnis et réseau maléfiques et malignes du sionisme ne peuvent plus prendre les nations dans leur griffe. — Ayatollah Khamenei (@Khamenei_Fra) 17 décembre 2016