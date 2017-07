Syrie : L’armée s’empare de nombreuses collines à l’est de Palmyre

Attaque de l’Armée syrienne et ses alliés Khanasser-Resafa, Cavaliers… Chargez! WAOUUU! Hiaaaa!

Gouvernorats / Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les alliés, ont mené des opérations contre les derniers rassemblements du réseau terroriste « Daech » dans la banlieue est de Palmyre et pris le contrôle de nombreuses collines au nord de la station 3 arrivant à la colline de Qaret Maska.

Une source militaire a affirmé à SANA que les opérations s’étaient soldées par l’élimination de nombreux éléments du réseau terroriste « Daech » et la destruction de leurs munitions.

A Deir Ezzor, des unités de l’armée ont bombardé aujourd’hui à l’artillerie des positions et des QG des terroristes de ‘’Daech’’ aux périphéries du Panorama, du pont du Panorama, de la compagnie de l’électricité, de la brigade de Tamin sur l’axe sud de la ville de Deir Ezzor, dans le quartier d’al-Omal, à Hweijet Saker et au village de Begheliyah, selon le correspondant de Sana dans la ville.

‘’Nombre de QG et de positions du réseau ont été détruits et un certain nombre des terroristes a été tué et blessé dans ces opérations’’, a-t-il expliqué.

Le correspondant a ajouté qu’une unités de l’armée s’était accrochée avec des groupes terroristes de ‘’Daech’’, qui ont attaqué des points de contrôle militaires à la périphérie de la colline d’Om Aboud au sud-ouest de la ville de Deir Ezzor. ‘’Les accrochages se sont soldés par l’avortement de l’attaque et le neutralisation d’un certain nombre de terroristes’’, a-t-il précisé.

Bulletin français

sana.sy

Attaque de l’Armée syrienne et ses alliés Khanasser-Resafa, Cavaliers… Chargez! WAOUUU! Hiaaaa!