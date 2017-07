Les Hachd al-Chaabi révèlent un complot US pour s’emparer de l’Irak

⚠️Atterrissage des avions américains dans des régions occupées par Daech

En allusion à l’atterrissage des avions américains dans des régions occupées par Daech, l’adjoint du commandant des Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire), Abu Mahdi al-Muhandis a levé un coin de voile sur le soutien caché et évident de Washington aux terroristes takfiristes.

Selon la chaîne Al-Alam, Abu Mahdi al-Muhandis a précisé que les États-Unis ne cherchaient pas à mettre un terme à la présence de Daech en Irak.

L’adjoint du commandant des Hachd al-Chaabi a dit qu’il existait une certaine coordination entre l’armée, la police, les forces antiterroristes irakiennes et les Hachd al-Chaabi, ce qui a abouti à de remarquables victoires contre Daech.

« Lors de la bataille de Mossoul, la mission de la libération d’une large superficie avait été confiée aux Hachd al-Chaabi qui ont réussi à libérer quelque 25 kilomètres. La route Damas-Bagdad est ouverte et en sécurité », a-t-il ajouté.

Évoquant l’atterrissage pendant plusieurs heures des chasseurs américains dans des lieux sous contrôle de Daech en Irak, Abu Mahdi al-Muhandis a indiqué :

« Ceux qui emboîtent le pas aux États-Unis et suivent les plans américains s’en prennent aux combattants des Hachd al-Chaabi et nous ne pouvons pas nous opposer à ceux qui soutiennent notre participation aux élections. Nous résisterons avec force face au plan US destiné à s’emparer des frontières de l’Irak et la Syrie. Les Américains ne pensent qu’à sécuriser la route Amman-Bagdad, là où ils ont déployé leur batterie de missiles sol-sol ».

Ce haut membre des Unités de mobilisation populaire a souligné que sans le soutien et les efforts de l’Iran et du Hezbollah, ils n’auraient pas pu accéder aux objectifs qu’ils avaient déjà acquis.

presstv.ir