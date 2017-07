C’est la panique dans les rangs des terroristes!

Comment le Hezbollah a changé tout ?

La division Radwan du Hezbollah est attendue à Deraa. C’est une division composée de troupes d’élite et unités de choc qui renforcera les forces syriennes.

Depuis le début de sa mission en Syrie, cette division a participé à de nombreuses batailles majeures et son efficacité n’est plus à prouver. Elle dispose d’un équipement spécifique et sophistiqué qui compte des chars et des armes automatiques de dernière génération, entre autres. Nul ne sait vraiment combien de combattants appartenant à la division Radwan seront envoyés à Deraa. Mais, sur le terrain, c’est la panique dans les rangs des terroristes.

Mais quel est le bilan des forces du Hezbollah sur le champ de bataille ?

Cité par Al-Sumeriya, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, en donne un compte rendu sommaire: « Depuis son engagement dans les combats à l’est de Palmyre, soit dans le désert de Syrie, le Hezbollah a réussi à libérer un terrain trois fois plus grand que le Liban. Désormais, il s’agit d’aider l’État syrien à favoriser le rapatriement des réfugiés ». Cheikh Qassem qui s’exprimait à l’occasion d’une cérémonie à Nabatieh au sud du Liban, affirme que dorénavant, « il ne suffit plus de travailler à l’aspect sécuritaire du dossier syrien » et qu’il faudrait aussi « renforcer la solution politique »: en un mois (juin), les combattants du Hezbollah ont libéré 30 000 km² du désert de Syrie des mains des terroristes, soit trois fois la superficie du Liban. C’est un énorme acquis militaire qui pourrait être soldé par un retour des réfugiés syriens en Syrie ».

Désert de Syrie: libération d’une région trois fois plus grande que le Liban https://t.co/FJWQQ7EExI pic.twitter.com/PmfpfGR3tY — Presstv Francais (@PresstvFr) 3 juillet 2017

Vidéo: les combats à Quneitra

